Zaradi obilnega deževja poplave na avstrijskem Koroškem

Velikovec, 4. avgusta - Obilno deževje je minulo noč in danes težave povzročalo na avstrijskem Koroškem, zaradi poplav in zemeljskih plazov je zaprtih več cest. Razmere so najbolj napete v Labotski dolini, območje Železne Kaple pa ostaja odrezano od sveta. Opozorila civilne zaščite veljajo tudi za dele avstrijske Štajerske, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.