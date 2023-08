Humanitarne organizacije zbirajo pomoč za prizadete v letošnjih neurjih

Ljubljana, 4. avgusta - Rdeči križ Slovenije, Slovenska karitas in humanitarno društvo ADRA Slovenija želijo pomagati vsem, ki so jih prizadela letošnja neurja. Organizacije so že odprle posebne račune, na katerih bodo zbirale sredstva. Prispevati pa je mogoče tudi s sms-sporočilom na številko 1919, so zapisali.