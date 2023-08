Newyorške borze končale v rdečem

New York, 4. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so se danes znižali. Rast, ki so jo delnice beležile v preteklih dneh, je izgubila zagon, medtem ko so vlagatelji preučevali najnovejše podatke z ameriškega trga dela, ki kažejo, da je ta močan, čeprav se postopoma ohlaja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.