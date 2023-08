Zaradi ujme odpovedano Romanje treh Slovenij na Svetih Višarjah

Svete Višarje, 5. avgusta - Neurja in poplave, ki so prizadela Slovenijo in del zamejstva, so odnesla tudi tradicionalno Romanje treh Slovenij na Svetih Višarjah. Že 35. srečanje Slovencev iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva, predvideno za nedeljo, so odpovedali zaradi slabih vremenskih in prometnih razmer, je sporočila soorganizatorka dogodka Rafaelova družba.