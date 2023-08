Golob: Ujma povzročila verjetno največjo škodo v zgodovini samostojne Slovenije

Kot je dejal Golob, so za soboto sklicali sejo sveta za nacionalno varnost, saj želijo poenotiti odziv vseh akterjev za čim večjo učinkovitost. Sledila bo izredna seja vlade, po kateri bodo v parlamentarni postopek vložili novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Pričakuje, da jo bo DZ kljub parlamentarnim počitnicam obravnaval že v torek ali sredo. "Z enim samim namenom: da pride pomoč hitreje do občin in do ljudi," je poudaril.

Država želi po njegovih besedah jasno in vnaprej napovedati, da bo prevzela stroške intervencije in kasneje sanacije po naravnih nesrečah. Tako bodo občinski proračuni na varnem, je zagotovil Golob. Dodal je, da podatki s terena kažejo, da so občinske oblasti že dobro seznanjene s svojimi možnostmi in da ni več zastojev pri njihovih klicih na pomoč sosednjim občinam in pokrajinam.

Vlada bo obravnavala tudi ponujeno pomoč iz tujine. "Razmere so res katastrofalne in prav je, da sprejmemo pomoč, ki je na razpolago," je dejal premier. Svoj prihod v državo je po Golobovih besedah tako že napovedal evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Janez Lenarčič. Golob domneva, da bo Slovenija pomoč najverjetneje sprejela v obliki mehanizacije za sanacijo cestne infrastrukture.

Minister Šarec je dodal, da bodo sprejeli tako pomoč drugih držav kot pomoč iz evropskega mehanizma, se pa morajo razmere najprej toliko umiriti, da bodo lahko tuje ekipe ustrezno razporedili na teren.

Kot je poudaril, razmere trenutno ostajajo izjemno resne, na terenu pa so vse razpoložljive enote. Trenutno je na razpolago do 500 vojakov, ki pa še niso vsi aktivirani, saj še ni omogočen dostop do vseh krajev, kjer bi potrebovali njihovo pomoč. "Upam, da bo jutri prevoznost cest toliko boljša, da bodo ekipe lahko prispele do vseh lokacij," je dejal.

Golob in Šarec sta vse prebivalce ob tem pozvala, da naj ne hodijo po opravkih, ki niso življenjsko pomembni. "S tem bi namreč ogrozili ne le sebe, temveč tudi interventne ekipe," je poudaril Golob. Številko 112 pa naj kličejo le v res nujnih primerih. "Sistem deluje, bodite potrpežljivi," je poudaril Šarec.

Vlada bo na sobotni seji preučila še možnost odprtja trgovin v nedeljo, z namenom, da ljudje v soboto ostanejo doma in nimajo občutka, da morajo po nakupih in se tako po nepotrebnem izpostavljajo nevarnosti, je dodal predsednik vlade.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan pa je izpostavil, da je današnje hudourniško naraščanje voda marsikoga presenetilo, zato ni pravočasno zapustil svoje hiše. Upa, da bodo ljudje bolje obveščeni in da bodo boljše tudi njihove reakcije. "Vsak odgovoren prebivalec bi moral vedeti, kakšno grožnjo predstavlja voda njegovi hiši," je bil jasen Šestan. Ob tem je prepričan, da so prebivalci ogroženih območij zdaj dobro obveščeni in ozaveščeni, zato ne bi smelo biti večjih težav.