Pri evakuacijah pomagajo tudi policisti

Ljubljana, 4. avgusta - Obilno deževje, ki je to noč zajelo Slovenijo in še traja ter v večjem delu države pušča za sabo razdejanje, cel čas spremlja tudi policija. Njihove aktivnosti so v prvi vrsti usmerjene v reševanje življenj ljudi. Med drugim so iz stavbe rešili dva otroka, na območju naselja Most v občini Žirovnica pa so pomagali pri evakuaciji 18 oseb.