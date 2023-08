Slovenski škofje obljubljajo podporo prizadetim v ujmi

Ljubljana, 4. avgusta - Slovenski škofje izražajo bližino prizadetim in skupaj z duhovniki in vso Cerkvijo obljubljajo molitev in materialno podporo. Vse, ki jih letošnje ujme niso prizadele, oziroma lahko kakorkoli pomagajo, pa spodbujajo k solidarnosti preko Slovenske karitas, ki že zbira sredstva za pomoč najbolj ogroženim, so zapisali na spletni strani.