V Celju poplavljeni Medlog, del Špice, mestni park in oba bregova Polul

Celje, 4. avgusta - V Celju so poplavljeni Medlog, del Špice, mestni park in oba bregova Polul. Vodostaj je zaenkrat stabilen, vsi mostovi pa so zaprti, je sporočila Mestna občina Celje. V zaključni fazi je tudi evakuacija širšega dela mesta, evakuiralo se je dobrih 4000 prebivalcev.

Evakuacija Lisc, Špice, Otoka, starega mestnega jedra, Brega in spodnjih Polul je v zaključni fazi, navajajo na občini. Namestitve so zagotovljene v Mladinskem centru Celje, ki je že poln, v Dvorani Zlatorog, za nepokretne osebe v Domu sv. Jožefa, skupino otrok iz Hotela Faraon pa so sprejeli na Domu na Svetini v Občini Štore.

Na omenjenih območjih sta izklopljena tudi elektrika in plin. Velja ukrep prekuhavanja vode in prepoved približevanja vodotokom.

Kot so še navedli na občini, Šmartinsko jezero zaenkrat ne predstavlja grožnje, v normalnem stanju zaradi protipoplavnih ukrepov so za zdaj tudi pritoki Koprivnica, Voglajna in Hudinja. Vsi ostali pritoki so že v poplavnem območju.

Zaradi izrednih razmer je Mestna občina Celje na Poklicni gasilski enoti Celje vzpostavila klicni center. Občanke in občani, ki potrebujejo nujno pomoč, lahko pokličejo na telefonsko številko (03) 428 09 00 ali pišejo na elektronski naslov civilna.zascita@celje.si. V nujnih primerih lahko pokličejo tudi na številko 112. Protipoplavne vreče je mogoče dobiti v prostorih Poklicne gasilske enote Celje, so še navedli na občini.