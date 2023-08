Nekatere reke dosegle najvišje do sedaj izmerjene vrednosti

Ljubljana, 4. avgusta - Več vodotokov v severnem delu države je danes po prvih ocenah doseglo najvišje do sedaj izmerjene vrednosti, poroča Agencija RS za okolje (Arso). Po podatkih ob 16. uri so to Sava v Mednem, Poljanska Sora v Žireh, Lučnica v Lučah, Kamniška Bistrica v Kamniku, Meža v Otiškem vrhu in Mislinja v Dovžah, so zapisali na Twitterju.