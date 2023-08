Pošte v soboto zaradi izrednih razmer ne bodo poslovale

Maribor, 4. avgusta - Zaradi izrednih vremenskih razmer, ki so posledica obilnih padavin in poplav, je moteno poslovanje tudi na številnih poštah po državi. Ker je otežena dostava pošiljk, je več poslovalnic zaradi skrbi za varnost zaposlenih, pošiljk in premoženja zaprtih. Pošte, ki poslujejo tudi ob sobotah, bodo to soboto zaprte, so sporočili iz Pošte Slovenije.