SBI TOP ta teden s padcem

Ljubljana, 4. avgusta - Najpomembnejše delnice na Ljubljanski borzi so se v tem trgovalnem tednu v povprečju pocenile. Indeks SBI TOP je izgubil 3,04 odstotka in se oblikoval pri 1223,92 točke. Vlagatelji so sklenili za 5,96 milijona evrov poslov, pri čemer so bile z 1,58 milijona evrov najprometnejše delnice Krke.