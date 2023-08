Humanitarne organizacije zbirajo pomoč za prizadete v letošnjih neurjih

Ljubljana, 4. avgusta - Slovenska karitas in humanitarno društvo ADRA Slovenija želita pomagati vsem, ki so jih prizadela letošnja neurja. Vsaka od obeh organizacij je že odprla poseben račun, na katerem bodo zbirali sredstva. Prispevati pa je mogoče tudi s sms-sporočilom na številko 1919, so zapisali.