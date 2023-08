Gasilci v Mengšu evakuirali 22 otrok iz tamkajšnjega vrtca, v Litiji sirene zaradi možnosti poplav

Litija/Ljubljana/Mengeš, 4. avgusta - Močno deževje povzroča težave tudi v okolici Ljubljane. V Mengšu, kjer je potok Pšata že v jutranjih urah prestopil bregove, so gasilci iz vrtca Gobica na varno evakuirali 22 otrok. V Litiji so bile sprožene sirene zaradi možnosti večjega poplavnega vala reke Save, ki ga primerjajo s tistim iz leta 1990.

Kot je za STA povedal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Mengeš Sandi Jaklič, so občane Mengša o nevarnosti poplav obvestili okrog 6. ure zjutraj, že uro kasneje pa je potok Pšata prestopil bregove.

"Pod vodo je bilo tri četrtine Mengša, telefoni in odzivniki so nam ponoreli. Zdaj je nivo Pšate zelo upadel, ljudje kličejo za črpanje vode. Se pa bojimo naslednjega vala in bomo na terenu cel vikend," je poudaril Jaklič.

Narasla voda je v Mengšu zalila tudi vrtec Gobica, zato so morali gasilci na varno evakuirati 22 otrok. Otroke so najprej evakuirali v višje nadstropje vrtca, zatem pa so jih preselili na nadomestno lokacijo v vrtcu Sonček. Obvestili so tudi starše, naj pridejo po otroke, je dodal Jaklič.

Sirene za nevarnost poplav so danes sprožili tudi v Litiji, zaradi možnosti, da bi reka Sava prestopila bregove, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Ob tem občane naprošajo, da se ne zadržujejo na poplavnih območjih in pazijo na svojo varnost in varnost drugih. V primeru nevarnosti naj pokličejo številko 112.

V štabu civilne zaščite občine Litija pa obveščajo občane, da se pričakuje večji poplavni val reke Save, primerjajo ga s tistim iz leta 1990. Ob tem vse občane pozivajo, da čim prej umaknejo vozila in svoje premoženje na višje točke oziroma iz kletnih prostorov, je občina Litija objavila na Facebook strani.

"Posebno opozorilo velja za prebivalce Spodnjega Loga, Save, Ponovič, Smrekarice, Renk, Trga na Stavbah, Ponoviške in Brodarske ulice ter Kresnic in Jevnice," so izpostavili.

Zaradi poplave je zaprt Kresniški most in cesta Litija-Ljubljana.

Na poplave so pripravljajo tudi v drugih občinah na območju Ljubljane. V občini Borovnica so protipoplavne vreče na razpolago pri Debevčevih, Brezovica pri Borovnici 2a.

"Imeli smo več reševanj. Najtežje je bilo reševanje 22 otrok, ki so bili ujeti v vrtcu Gobica. Voda je tako hitro naraščala, da evakuacija ni bila možna in so otroci čakali v zgornjih prostorih vrtca. Kljub razsežnostim poplave in visoki vodi smo nato uspeli preseliti na varno vse vzgojiteljice in otroke," je za STA povedal župan občine Mengeš Bogo Ropotar.

Uspešno se je izteklo tudi reševanje starejše gospe, do katere dostop ni bil mogoč niti s čolnom niti z gasilskimi vozili, zato so zaprosili za helikoptersko reševanje. Prav tako so rešili več občanov, ki so živeli v kletnih prostorih v okolici najvišje vode, je dodal.

Po oceni Ropotarja bo škoda ogromna. Pod vodo so bile namreč praktično vse javne ustanove v občini, poleg vrtca tudi šola, nova telovadnica, zdravstveni dom, občinski kletni prostori, knjižnica in drugo, je našteval.

"Kakšne so razsežnosti katastrofe, bomo videli, zelo pa upam, da se bo vreme toliko umirilo, da ne bo prišlo do ponovnega izliva Pšate," je poudaril Ropotar in dodal, da niti najstarejši občani ne pomnijo takšne katastrofe, kot so ji bili v občini priča danes.