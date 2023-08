V gospodarstvu začetek ocenjevanja škode zaradi julijskih neurij

Ljubljana, 4. avgusta - Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki s samostojno dejavnostjo, zavodi in zadruge lahko oddajo vloge za ocenjevanje škode, ki so utrpeli na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodka v ujmah 12. in 13. julija ter med 17. in 25. julijem. Oceno škode morajo na gospodarsko ministrstvo do 23. avgusta.