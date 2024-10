Na Univerzi v Ljubljani podelili nagrade dr. Uroša Seljaka

Ljubljana, 3. oktobra - Na ljubljanski univerzi so tretjič podelili nagrade dr. Uroša Seljaka za najboljše znanstvene članke študentov prve in druge stopnje. Namen nagrad je študente spodbuditi k večjemu vključevanju v raziskovalno delo. Nagrade so prejeli Manca Lunder, Jer Pelhan in Zala Korenjak, pohvalo pa Marta Leban, Ema Mlinar, Anja Neža Šmid in Valentin Vogrinčič.