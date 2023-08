Hrvaška v pripravljenosti na prihod obilnih padavin

Zagreb, 4. avgusta - Na Hrvaškem se danes pripravljajo na prihod nevihtnega vremena in poplavnega vala iz Slovenije, zaradi česar je tamkajšnji hidrometeorološki zavod DHMZ pozval vse prebivalce, naj bodo previdni in spremljajo vremenske napovedi. Rdeči alarm so izdali za gospiško in reško regijo, z območja slednje pa že poročajo o poplavah.