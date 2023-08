GZS opozarja na obsežne posledice poplav za gospodarstvo

Ljubljana, 4. avgusta - Poplave so prizadele tudi podjetja, ki so ponekod utrpela večmilijonsko škodo, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Nekatera še več tednov ne bodo mogla zagnati proizvodnje. Državo so že pozvali k pomoči, med drugim v obliki subvencioniranja čakanja na delo za podjetja, ki bodo morala za dlje časa ustaviti proizvodnjo.