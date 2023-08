Delnice na Wall Streetu uvodoma navzgor

New York, 4. avgusta - Tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu so v začetku današnjega trgovanja večinoma obrnjeni navzgor. Na razpoloženje vlagateljev vplivajo rezultati o zaslužkih nekaterih podjetij in podatki o objavljenih novih delovnih mestih v ZDA, ki bi lahko vplivali na nadaljnje dvigovanje obrestnih mer s strani ameriške centralne banke.