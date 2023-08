V nekaterih trgovinah na prizadetih območjih zmanjkuje ustekleničene vode

Ljubljana, 4. avgusta - Potem ko so številne kraje po Sloveniji prizadele obsežne poplave, so bili nekateri trgovci prisiljeni zapreti določene poslovalnice, vsi pa poročajo tudi o povečanem povpraševanju po ustekleničeni vodi. Te ponekod zmanjkuje, a se jo trudijo dodatno dostavljati, pri čemer je to zaradi stanja na cestah oteženo, so pojasnili za STA.