V Celju širša evakuacija

Celje, 4. avgusta - Zaradi izjemno slabe hidrološke napovedi in velike verjetnosti razlitja Savinje se v Celju začenja evakuacija celotnega območja Lisc na desnem bregu in Trubarjeve, Malgajeve do Ljubljanske ulice in celotnega starega mestnega jedra na levem bregu Savinje, so sporočili iz celjske občine. Na širšem Celjskem je treba tudi prekuhavati vodo.