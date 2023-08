Na zahodu države se hidrološka situacija umirja, reke poplavljajo na vzhodu

Ljubljana, 4. avgusta - Na zahodu države se hidrološka situacija umirja, vendar Poljanska Sora in Gradaščica še poplavljata, kaže zadnje zadnje hidrološko poročilo Arsa. Reke in hudourniški vodotoki hitreje naraščajo in tudi poplavljajo na vzhodu. V soboto bo večina manjših rek začela upadati, razmere na večjih se bodo postopno umirjale v soboto proti večeru in v nedeljo.