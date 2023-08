V finalu Kitzbühla Thiem proti Baezu

Kitzbühel, 4. avgusta - Finale teniškega turnirja serije ATP 250 v Kitzbühlu bosta igrala Argentinec Sebastian Baez in domačin Dominic Thiem. Baez je v polfinalu premagal rojaka in prvega nosilca Tomasa Martina Etcheverryja s 7:6, 3:6 in 6:4, Avstrijec pa je bil po preobratu in treh urah in pol igre boljši od Srba Lasla Đereja s 6:7, 7:5 in 7:6.