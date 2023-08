Tudi v Ljubljani sprožili sireno za nevarnost

Ljubljana, 4. avgusta - Na območju Ljubljane so poplave najbolj prizadele Vič na zahodu, območje Broda, Tacna in Vikrč na severu in Tomačevega, Sneberij in Zadobrove na vzhodu, so za STA povedali v Gasilski brigadi Ljubljana. Na območju porečja Save so zaradi poplavljanja reke razglasili splošno nevarnost in sprožili sirene, pa so na družbenih omrežjih zapisali na občini.