Objavljen razpis za glavnega inšpektorja za okolje in energijo

Ljubljana, 4. avgusta - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo javni natečaj za glavnega inšpektorja v Inšpektoratu RS Slovenije za okolje in energijo, ki ga začasno od decembra lani kot vršilka dolžnosti vodi Martina Gašperlin. Kandidati se lahko prijavijo do vključno 18. avgusta.