Celje, 4. avgusta - Zaradi izjemno slabe hidrološke napovedi in velike verjetnosti razlitja Savinje se v Celju začenja evakuacija celotnega območja Lisc na desnem bregu in Trubarjeve, Malgajeve do Ljubljanske ulice in celotnega starega mestnega jedra na levem bregu Savinje, so sporočili iz celjske občine.