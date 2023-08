Klakočar Zupančič: Zdaj je čas za združevanje in tovarištvo

Ljubljana, 4. avgusta - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v odzivu na današnje izredne razmere zaradi poplav v državi izpostavila, da zdaj ni čas za politične delitve, temveč za združevanje in tovarištvo in za pomoč najšibkejšim. Izrazila je podporo vsem, ki pomagajo ljudem na prizadetim območjih in izrekla sožalje svojcem smrtnih žrtev.

Naravne ujme, ki so zajele Slovenijo, so že zahtevale svoje žrtve, tako življenja posameznikov kot tudi gmotne žrtve, je v sporočilu za javnost izpostavila Urška Klakočar Zupančič.

"Pretresena sem, ko vidim, kakšna je neizmerna moč narave in kaj vse je uničeno. Z grozo gledam posnetke poplav, uničenih hiš, cest in ostale infrastrukture. Vsaka smrtna žrtev je preveč," je izpostavila. Ob tem je vsem svojcem smrtnih žrtev v osebnem imenu in imenu vseh poslank in poslancev DZ izrekla iskreno sožalje ter sočutje vsem, ki so jih poplave prizadele in oškodovale.

Vremenoslovci napovedujejo nadaljevanje obsežnih padavin, zato je po mnenju Klakočar Zupančič zdaj čas, da stopimo skupaj in si pomagamo.

"Zdaj ni čas za politične delitve, zdaj je čas združevanja in tovarištva. Ne pozabimo na šibkejše v naši družbi, otroke, starejše in živali," je izpostavila.

Izrekla je tudi podporo in čestitke gasilcem, civilni pomoči, posameznikom, slovenski vojski ter ministroma za okolje in prostor ter obrambo in njunima ekipama, ki se borijo in pomagajo ljudem na prizadetih območjih.