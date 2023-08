Na železnicah najbolj kritično na progi Ljubljana-Jesenice

Železniški progi Ljubljana Vižmarje-Jesenice in Medvode-Škofja Loka sta zaprti. Nadomestni avtobusni prevoz je do Jesenic lahko organiziran, do Škofje Loke pa zaradi zaprte ceste ni mogoč. V Medvodah so preventivno zaprli dva železniška mostova, saj je Sora presegla vzdolžne nosilce, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal direktor družbe SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc.

Na progi do Jesenic je na odseku med Žirovnico in Slovenskim Javornikom na mostu čez Savo odneslo del brežine, v katero je pritrjen temelj. Geomehanik si je stanje že ogledal, nadaljnje ukrepe pa bodo sprejeli po drugem ogledu, ki bo sledil, ko bo gladina vode upadla, je povedal Kranjc. Upa, da bo to že v soboto zjutraj.

Zaprta je tudi goriška proga med Anhovim in Jesenicami. Na odseku med Anhovim in Mostom na Soči je nekaj podrtega drevja, na odseku od Podbrda do Jesenic pa je proga na več delih poplavljena. "Računamo, da bomo lahko na tem odseku, ko se bo voda umaknila, dosti hitro vzpostavili železniški promet," je dejal Kranjc. Tudi na tej progi nadomestnega avtobusnega prevoza trenutno ni, ker so ceste v veliki meri neprevozne.

Težava je tudi na povezavi med Celjem in Velenjem, kjer je proga od Polzele do Šoštanja zaprta. Tam so lahko organizirali nadomestni avtobusni prevoz.

Prav tako je zaprta proga med Rušami in Prevaljami. Na več delih je namreč poplavljena, na oz. ob progi je nekaj tudi hudourniških nanosov. "Ko se bo gladina vode znižala, bomo lahko opravili sanacijo. Računamo, da bo koroška proga odprta najpozneje v ponedeljek čez dan," pravi Kranjc.

Na ostalih progah so imeli manjše težave - v Kranju je npr. zalilo kletne prostore, kjer je napajanje za signalnovarnostne naprave, tako da te ne delajo, v Ljubljani zaradi obilice vode v jaških na glavni železniški postaji niso delale napisne table - v splošnem pa promet poteka normalno.

Na delih, kjer je nevarnost, da bo na progo padlo drevje, uvajajo počasne vožnje, da bi zmanjšali tveganje za nalet. Glede tega sta tvegana odseka Trbovlje-Zagorje ob Savi in Ljubljana-Metlika.

Proga od Ljubljane do Kamnika, kjer je prišlo do obsežnih poplav, je trenutno normalno prevozna.

Na zaprtih odsekih bodo takoj, ko bo možno, organizirali avtobusne prevoze, tudi železniški promet bodo znova vzpostavili takoj, ko se bo gladina vode znižala, je dejal Kranjc.

Upa, da bo potnikov, ki ne bodo mogli priti na cilj, čim manj. Za tiste, ki so obtičali, bodo skušali poskrbeti takoj, ko bo mogoče. Potnikom svetuje, naj spremljajo informacije na spletni strani SŽ ali pokličejo na brezplačno številko 080 81 11 oz. se obrnejo na osebje na postajah, ki jim bo pomagalo urediti pot do cilja.

Če ne bo škode na omenjenih mostovih, Kranjc sicer večje škode na železniški infrastrukturi ne pričakuje.

So pa škodo povzročila julijska neurja, po oceni SŽ je znašala nekaj več kot milijon evrov. Največji del predstavlja škoda, ko je potniški vlak pri Zagorju ob Savi naletel na hudourniški nanos na progi, bilo pa je še veliko manjših dogodkov.