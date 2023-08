Lenarčič: EU za Slovenijo pripravljena aktivirati mehanizem za civilno zaščito

Kadar obseg izrednih razmer presega zmožnosti države, da bi se sama odzvala, lahko za pomoč zaprosi prek mehanizma EU na področju civilne zaščite, na svoji spletni strani navaja uprava za zaščito in reševanje.

Minister za obrambo Marjan Šarec je že napovedal možnost, da bi Slovenija na ta način lahko zaprosila za pomoč, a kot pravi, to v tem hipu še ne bi bilo smiselno. Kot je dejal, bi morala voda najprej toliko odteči, da bodo sploh vedeli, kam postaviti morebitne dodatne ekipe, da bo delo učinkovito in dobro organizirano.

Po zaprosilu in aktiviranju mehanizma, druge države članice in pridružene države v mehanizmu preko centra za usklajevanje nujnega odziva, ponudijo pomoč. Država prosilka se odloči, ali njihovo pomoč sprejme ali ne.

Evropske zmogljivosti sicer ne nadomeščajo obstoječih nacionalnih odzivnih zmogljivosti, ampak jih dopolnjujejo, in so na voljo takrat, ko so poleg nacionalnih izčrpane tudi zmogljivosti evropskega nabora civilne zaščite.

Evropska komisija je leta 2019 nadgradila mehanizem EU na področju civilne zaščite in ustvarila zmogljivosti rescEU za zaščito državljanov pred nesrečami in obvladovanje nastajajočih tveganj. Te zmogljivosti v celoti financira Evropska unija in vključuje floto letal in helikopterjev za gašenje požarov, letal za medicinsko evakuacijo ter zalogo medicinskih pripomočkov in terenskih bolnišnic, ki se lahko odzovejo na nujne zdravstvene primere.