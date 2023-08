Drava se ponekod že razliva tudi na širšem mariborskem območju

Maribor, 4. avgusta - Na mariborskem regijskem centru uprave za zaščito in reševanje so od začetka nočnega močnega deževja doslej zabeležili 90 intervencij, a so za zdaj stvari pod nadzorom in hujših dogodkov niso beležili. Kot je za STA povedala vodja izpostave Ivanka Grilanc, se Drava na nekaterih običajnih območjih sicer že razliva, predvsem v Malečniku in Rušah.