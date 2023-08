Zaradi neurja prekinjene nekatere železniške povezave

Ljubljana, 4. avgusta - Neurje še naprej povzroča tudi motnje v železniškem prometu. Proga Ljubljana-Jesenice je zaprta, na relaciji je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Ta medtem zaradi zaprte ceste ni možen na relaciji Ljubljana-Škofja Loka, so sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ).

Zaradi posledic neurja in posledično zaprte proge je med postajama Ljubljana Vižmarje in Jesenice do nadaljnjega organiziran nadomestni avtobusni prevoz za vse vlake.

Prekinjena je tudi železniška povezava med Ljubljano in Škofjo Loko. Ker je zaprta tudi cesta Medvode-Škofja Loka, pa na tej relaciji ni možen niti avtobusni prevoz.

Prav tako so zaprti železniška proga in različni odseki vzporednih cest med postajama Jesenice in Anhovo. Tudi na tem območju ni nadomestnega prevoza.

Nadomestni prevoz prav tako ni mogoč med Rušami in Pliberkom ter med Rimskimi Toplicami in Celjem.

Med postajama Šmartno ob Paki in Šoštanj so na voljo nadomestni prevozi.

SŽ so odpovedale tudi nadomestni prevoz med postajama Ljubljana in Litija. Namesto tega vozijo vlaki po prilagojenem voznem redu.

Kot so dodali, se razmere prevozov sproti spreminjajo glede na prevoznost cest in padavine.

SŽ opozarjajo, da lahko pri nadomestnih prevozih nastajajo zamude.