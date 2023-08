Ministrstvo za kulturo projektom nemško govoreče etnične skupine namenja 60.000 evrov

Ljubljana, 4. avgusta - Ministrstvo za kulturo projekte nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji financira v višini 60.000 evrov letno. S toliko sredstvi podpira projekte zvez, društev in drugih nevladnih organizacij, ki so namenjeni pripadnicam in pripadnikom te skupnosti. Znesek je bil na razpolago lani in letos, vsaj toliko pa si želijo ohraniti tudi v prihodnje.