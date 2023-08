Vremenske ujme in poplave doslej, kot kaže, terjale tri smrtne žrtve

Ljubljana, 4. avgusta - Vremenska ujma in katastrofalne poplave, ki so zajele celotno Slovenijo, so po doslej znanih podatkih, kot kaže, terjale tri smrtne žrtve. Na območju Kamnika je umrla državljanka Slovenije, v gorah na območju Kranja pa dva nizozemska državljana. Okoliščine smrti sicer še ugotavljajo, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi.