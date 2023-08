Pogačarjevi emirati pripeljali še svetovnega prvaka med mlajšimi člani

Glasgow, 4. avgusta - Italijanski kolesar Filippo Baroncini bo od naslednje sezone član ekipe UAE Team Emirates, za katero dirkata tudi Slovenca Tadej Pogačar in Domen Novak, so emirati sporočili na spletni strani. Dvaindvajsetletni Baroncini je bil pred dvema letoma svetovni prvak med mlajšimi člani na cestni dirki, podpisal pa je pogodbo do konca leta 2025.