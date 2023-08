Pristojnim službam ob poplavah odrejeno spremljanje stanja v kmetijstvu

Ljubljana, 4. avgusta - Kmetijsko ministrstvo je javni službi kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, odredilo spremljanje stanja v kmetijstvu in svetovanje na terenu. Kmetom, trgovcem in skladiščema na ogroženih območjih pa predlaga, da na primerno mesto umaknejo fitofarmacevtska sredstva in gnojila.