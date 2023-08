V Posavju zaradi visoke Save v pripravljenosti, Krka še ne poplavlja, Kolpa na Osilniškem še v strugi

Krško/Brežice/Osilnica, 4. avgusta - V Posavju so zaradi narasle Save v pripravljenosti. Vse hidroelektrarne na spodnji Savi razen brežiške so začasno zaustavili, njihove posadke pa so v pripravljenosti. Stanje še obvladujejo, probleme pa bi ob narasli Savi lahko povzročila narasla Krka. Ta sicer še ne poplavlja, prav tako je v svoji strugi tudi še Kolpa na Osilniškem.