Družbe skupine HSE delujejo zaenkrat brez posebnosti

Ljubljana, 4. avgusta - V hidroelektrarnah, ki jih upravljajo družbe skupine HSE, so ob napovedi obilnih padavin izpraznili akumulacije na hidroelektrarnah (HE) in z obratovalnim osebjem zasedli v normalnih razmerah daljinsko vodene objekte. Proizvodnja električne energije v njihovih elektrarnah zaenkrat poteka brez večjih posebnosti, so za STA povedali v HSE.