Ob poplavah po državi naj nihče ne podcenjuje moči vode

Ljubljana, 4. avgusta - Tudi tam, kjer poplave niso napovedane, naj ne podcenjujejo moči vode in naj bodo pripravljeni na hitro ukrepanje, svetuje uprava za zaščito in reševanje. Seznanijo naj se s poplavno ogroženostjo območja, kjer bivajo, in naredijo načrt poti za umik na višje ležeče mesto. Družinske člane pa naj seznanijo z ukrepi v primeru poplave.