Dars ob slabšanju vremenskih razmer pričakuje dodatne zapore na avtocestah

Ljubljana, 4. avgusta - Zaradi poplav je zaprta štajerska avtocesta med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani ter od Vranskega do Žalca proti Celju, Dars pa ob slabšanju razmer in nevarnosti poplavljanja cestišč pričakuje dodatne zapore na avtocestnem omrežju. Uporabnike zato poziva, naj se ne odpravljajo na pot, saj so poplavljene tudi nekatere vzporedne ceste.

"Dars skupaj s policijo vlaga vse napore v zagotavljanje varnosti uporabnikov avtocest in reševanje v prometu ujetih vozil na zaprtih avtocestnih odsekih. Vsi ujeti vozniki in njihovi sopotniki naj počakajo na intervencijske skupine ter ravnajo skladno z njihovimi navodili," so v družbi navedli v sporočilu za javnost.

Dars je aktiviral tudi mednarodno upravljanje prometa. Z avstrijskim in italijanskim upravljavcem avtocest so tako v teku aktivnosti za čimprejšnjo preusmeritev tranzitnega prometa prek Avstrije v Italijo.

Trenutno razmere sicer še zagotavljajo normalno prevoznost na primorski, dolenjski in gorenjski avtocesti (trenutno je zaprt le priključek Brnik proti Ljubljani), prevozna pa je tudi štajerska avtocesta med Ljubljano in Vranskim ter med Arjo vasjo in Šentiljem. Za zdaj promet brez večjih težav poteka tudi na pomurski in podravski avtocesti.

Dars ob tem opozarja, da se razmere lahko hitro spremenijo oz. poslabšajo, zato naj se ljudje ne odpravljajo na pot oziroma naj redno spremljajo stanje na avtocestnem omrežju prek prometnoinformacijskega centra www.promet.si oziroma telefonske številke 1970.