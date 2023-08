Na Severnoprimorskem najhuje v Baški grapi in na Idrijsko-Cerkljanskem

Nova Gorica, 4. avgusta - Razmere na Severnem Primorskem so bile vsaj doslej manj dramatične kot v nekaterih drugih delih Slovenije. Največ težav je na idrijsko-cerkljanskem območju in v Baški grapi. Stanje je trenutno stabilno, sporočajo iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko, glavne ceste so za silo prevozne. Na Cerkljanskem težave povzročajo plazovi.