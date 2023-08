Na Koroškem izredne in ponekod kaotične razmere

Slovenj Gradec/Dravograd/Črna na Koroškem/Prevalje, 4. avgusta - Razmere na Koroškem so po deževju izredne, ponekod kaotične, je za STA dejal regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič. Narasla Mislinja je prelomila most na glavni cesti Dravograd-Slovenj Gradec v Otiškem Vrhu, neprevoznih je tudi več drugih cest, poplavljenih veliko območij, ponekod nimajo pitne vode in signala mobilne telefonije.