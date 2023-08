V celjsko bolnišnico le v primeru nujnih stanj

Celje, 4. avgusta - V Splošni bolnišnici Celje zaradi poplavne ogroženosti pozivajo vse paciente, naj prihajajo v bolnišnico le v primeru nujnih stanj. Poziv velja tudi za paciente, ki so naročeni na ambulantne specialistične preglede. Ti bodo o datumu nadomestnega termina obveščeni naknadno, so sporočili iz bolnišnice.

Slovenijo so ponoči zajele obilne padavine, ki so povzročile hudo naraščanje vodotokov in plazov predvsem v severnem delu državo. Agencija RS za okolje (Arso) je za to območje tudi izdala rdeče opozorilo. Promet je marsikje oviran, nekateri kraji so tudi odrezani od sveta.

Tudi iz Zdravstvenega doma (ZD) Celje obveščajo svoje uporabnike, da v primeru nenujnih in odložljivih zadev zaradi izrednih vremenskih razmer danes ne hodijo v njihovo zdravstveno ustanovo. Če je treba, naj jih uporabniki pokličejo po telefonu. Sicer v ZD Celje danes deluje samo ena ambulanta za neodložljive storitve.

V primeru nujnih stanj je treba obiskati urgentni center celjske bolnišnice oz. poklicati telefonsko številko 112.