Tudi v Ljubljani sprožili sireno za nevarnost

Ljubljana, 4. avgusta - Na območju Ljubljane poplavljata Sava v Tacnu in Gradaščica v zgornjem toku. Trenutno so najbolj izpostavljena območja Kozarje, Vič, Dolgi most in Tacen. Zaradi velike nevarnosti, da Sava prestopi bregove dolvodno od Tacna, se je tudi v prestolnici oglasila sirena, je za STA povedal namestnik poveljnika ljubljanske civilne zaščite Robert Kus.