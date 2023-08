V stavbi na poplavljenem območju se je treba umakniti v višje nadstropje

Ljubljana, 4. avgusta - Uprava za zaščito in reševanje v primeru poplav tistim, ki so ostali v stavbi na poplavljenem območju, svetuje, naj se umaknejo v višje nadstropje stavbe. Ob sebi naj imajo predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimejo, denimo avtomobilsko zračnico, plastično posodo s čepom ali večji kos stiropora ali lesa. Hkrati naj pokličejo na pomoč.