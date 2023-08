Državni ukrepi bremenijo poslovanje madžarske skupine Mol

Budimpešta, 4. avgusta - Skupina Mol je v prvi polovici leta ustvarila 1,13 milijona dolarjev (1,03 milijarde evrov) bruto dobička iz poslovanja (EBITDA), od tega v drugem četrtletju 411 milijonov dolarjev (376 milijonov evrov). Na rezultate so vplivali ukrepi vlad v Srednji in Vzhodni Evropi, njihov strošek so v četrtletju ocenili na približno 600 milijonov dolarjev.