Ljubljana, 4. avgusta - Zaradi neurij z obilnim dežjem bosta tudi danes ponoči odprti parkirni hiši v nakupovalnih središčih Aleja in Citypark. Avtomobile bo mogoče pripeljati najpozneje do polnoči in odpeljati od 6. ure. Parkiranje bo brezplačno, so sporočili iz Aleje in Cityparka.