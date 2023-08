Zaradi neurja prekinjene železniške povezave do Škofje Loke

Ljubljana, 4. avgusta - Neurje še naprej povzroča tudi motnje v železniškem prometu. Proga Ljubljana-Jesenice je zaprta, na relaciji je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Zaprta je tudi železniška povezava s Škofjo Loko, zaradi zaprte ceste pa ni možen niti avtobusni prevoz, so sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ).

Zaradi posledic neurja in posledično zaprte proge je med postajama Ljubljana Vižmarje in Jesenice do nadaljnjega organiziran nadomestni avtobusni prevoz za vse vlake.

Na avtobusih, s katerimi nadomeščajo mednarodna vlaka Ljubljana-Beljak in Ljubljana-Jesenice, ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih, prav tako ne prevoz koles in živali.

SŽ opozarjajo, da lahko pri nadomestnih prevozih nastajajo zamude.

Prekinjena je tudi železniška povezava med Ljubljano in Škofjo Loko. Ker je zaprta tudi cesta Medvode-Škofja Loka, pa na tej relaciji ni možen niti avtobusni prevoz, še sporočajo iz SŽ.