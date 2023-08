V celjsko bolnišnico le v primeru nujnih stanj

Celje, 4. avgusta - V Splošni bolnišnici Celje zaradi poplavne ogroženosti pozivajo vse paciente, naj prihajajo v bolnišnico le v primeru nujnih stanj. Poziv velja tudi za paciente, ki so naročeni na ambulantne specialistične preglede. Ti bodo o datumu nadomestnega termina obveščeni naknadno, so sporočili iz bolnišnice.

Slovenijo so ponoči zajele obilne padavine, ki so povzročile hudo naraščanje vodotokov in plazov predvsem v severnem delu državo. Agencija RS za okolje (Arso) je za to območje tudi izdala rdeče opozorilo. Promet je marsikje oviran, nekateri kraji so tudi odrezani od sveta.