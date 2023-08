Sindikat igralcev NBA kritizira pomoč Orlanda politiku DeSantisu

Orlando, 4. avgusta - Sindikat igralcev severnoameriške košarkarske lige NBA je kritiziral pomoč ekipe Orlanda Magic desničarskemu politiku in guvernerju Floride Ronu DeSantisu, ki je tekmec Donalda Trumpa za predsedniško nominacijo v republikanski stranki. "Donacija v politične namene je zaskrbljujoča zaradi nedavnih komentarjev in politike kandidata," so zapisali.