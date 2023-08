Na Tolminskem in Idrijsko-Cerkljanskem je več hiš pod vodo

Nova Gorica, 4. avgusta - Obilne padavine so največ težav na Severnem Primorskem povzročile na Tolminskem in Idrijsko-Cerkljanskem, kjer je precej hiš pod vodo, na srečo pa ni poškodovanih, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba CZ Samo Kosmač. Trenutno so na območju največji izziv plazovi, zaradi katerih so številne ceste popolnoma zaprte, je dejal.