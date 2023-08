Rogla in Terme Zreče v prvem polletju s povečanim obiskom

Zreče, 6. avgusta - Destinaciji Rogla in Terme Zreče, s katerima upravlja podjetje Unitur, sta v prvem polletju kljub manj ugodnim in za poletni čas neznačilnim vremenskih razmeram beležili lep obisk. Kot so sporočili iz podjetja, sta oba centra v prvi polovici leta skupaj zabeležila 105.866 nočitev, kar je dva odstotka več kot v enakem obdobju lani.